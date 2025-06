Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 19 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Iniziano oggi e si concludono domenica 22 gli europei senior di canoa velocità e paracanoa. La Labe Arena di Racice, in Repubblica Ceca, è la location prescelta per ospitare la rassegna continentale, ultimo appuntamento ufficiale prima dei campionati mondiali che si svolgeranno a Milano alla fine di agosto.

L’Italia si allinea ai nastri di partenza della manifestazione, una delle più competitive di sempre, con la voglia di confermare i buoni risultati ottenuti nelle tappe di Coppa del Mondo e animata dal desiderio di provare a recitare un ruolo da protagonista in vista dell’importante appuntamento estivo.

Gli azzurri schierano, in una giornata dedicata alle batterie, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile, Andrea Schera nel K1, Nicolae Craciun nel C1 200 maschile, Riccardo Baldan nel K1 200 maschile, il quartetto Manfredi Rizza-Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Penato nel K4 500 maschile, Mattia Alfonsi nel C1 500 maschile, Francesco Lanciotti nel K1 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile, Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 maschile.

In campo femminile entrano in acqua Susanna Cicali nel K1 1000, Lucrezia Zironi nel K1 200 e nel K1 500, Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod, Meshua Marigo nel K4 500 femminile, Irene Bellan e Meshua Marigo nel K2 500 metri. Nella paracanoa gareggeranno Mirko Nicoli nella VL3 uomini 200 maschile, Christian Volpi nel KL2 maschile 200 metri e Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile.

Gli Europei 2025 di canoa velocità e paracanoa non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata al canale YouTube Canoe Europe. Non è prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2025

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

Sessione mattutina

10.00 CANOA VELOCITA’ – C1 1000 maschile, batterie ( Carlo Tacchini)

10.14 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, batterie ( Andrea Schera)

10.35 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 femminile, batterie (Susanna Cicali)

10.57 CANOA VELOCITA’ – C1 200 femminile, batterie

11.07 CANOA VELOCITA’ – C1 200 maschile, batterie (Nicolae Craciun)

11.17 CANOA VELOCITA’ – K1 200 femminile, batterie ( Lucrezia Zironi)

11.27 CANOA VELOCITA’ – K1 200 maschile, batterie (Riccardo Baldan)

12.00 PARACANOA – VL3 uomini 200 maschile, batterie(Mirko Nicoli)

12.30 CANOA VELOCITA’ – K4 500 maschile, batterie ( Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti, Giovanni Penato)

12.40 CANOA VELOCITA’ – K4 500 femminile, batterie ( Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod, Meshua Marigo)

Sessione pomeridiana

15.00 CANOA VELOCITA’ – C1 500 maschile, batterie (Mattia Alfonsi)

15.10 CANOA VELOCITA’ – K1 500 femminile, batterie (Lucrezia Zironi)

15.20 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, batterie (Francesco Lanciotti)

15.45 PARACANOA – KL3 200 femminile, batterie (Amanda Embriaco)

15.55 PARACANOA – KL2 maschile, 200 metri, batterie (Christian Volpi)

16.05 PARACANOA– KL3 maschile, 200 metri maschile, batterie

16.30 CANOA VELOCITA’ – C2 500 maschile, batterie( Gabriele Casadei, Carlo Tacchini)

16.40 CANOA VELOCITA’ – K2 500 femminile, batteria (Irene Bellan, Meshua Marigo)

16.50 CANOA VELOCITA’ – K2 500 uomini, batteria(Samuele Burgo, Tommaso Freschi)

