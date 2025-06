Europei Basket 2013: l’Italia si qualifica ai quarti se…

Il solito ritornello per l’Italia di qualsiasi disciplina sportiva a squadre è sempre lo stesso quando passa la prima giornata della fase a gironi: gli/le azzurri/e si qualificano se…

Per l’Italbasket agli Europei 2013 in Slovenia cambia poco dopo la prima sconfitta subita ieri contro i padroni di casa, restando comunque in partita per lunghi tratti del match: a capitan Datome e compagni infatti basterà vincere una sola partita contro Croazia o Spagna per potersi dire certi della qualificazione ai quarti di finale.

L’occasione di riscatto arriva quindi già domani alle ore 14:30 contro i croati, ma l’Italia potrebbe festeggiare la qualificazione tra le migliori 8 d’Europa già domani sera anche in caso di sconfitta: per effetto della classifica avulsa infatti, Grecia e Finlandia in caso di arrivo a pari punti sarebbero svantaggiate avendo perso gli scontri diretti contro il quintetto di Pianigiani.

Va da sè quindi che se le due squadre incontrate e battute nel primo girone dovessero perdere domani (Slovenia-Grecia e Spagna-Finlandia gli incontri in programma rispettivamente alle ore 21 ed alle 17:45 ndr), l’Italia sarebbe ai quarti con un turno d’anticipo.

La vittoria della Grecia sulla Spagna ieri a questo punto può essere considerata negativamente anche in virtù del fatto che agli azzurri conviene tifare gli iberici ancora per un po’: se gli organizzatori del Mondiale 2014 dovessero piazzarsi tra le prime 6, libererebbero un posto in chiave qualificazione alla rassegna iridata, dove l’Italia manca dal 2006.

In definitiva domani, in primis bisognerà tifare Italia, ma in caso di malasorte contro i croati, tifare per Spagna e Slovenia non sarebbe un reato: almeno per domani…

