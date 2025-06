Europei Basket 2013: la situazione di classifica dell’Italia

Dopo le prime due partite di ogni torneo sia esso un Mondiale, un Europeo o un’Olimpiade c’è sempre il solito medley: l’Italia si qualifica se…

Questa volta la strada verso la qualificazione è nettamente in discesa grazie alle due vittorie dell’Italbasket ottenute contro Russia e Turchia: per essere matematica, basterà vincerne una contro Finlandia, Grecia o Svezia da domani in poi, ma il match contro il team finnico può assumere un significato importante anche in vista della seconda fase.

Lì infatti il punteggio acquisito nel primo girone verrà accumulato, quindi per Belinelli e compagni vincere contro Finlandia e Svezia (ritenendo attualmente difficile battere la Grecia ndr) vorrebbe dire tanto in termini di classifica anche in vista delle altre tre gare del secondo turno preliminare.

Nel secondo girone a 6 passeranno le prime 4 squadre, con la possibilità quindi di entrare ai quarti (e quindi con la concreta chance di qualificazione ai prossimi Mondiali) vincendo anche una sola partita.

Ma adesso per gli azzurri c’è un solo ostacolo davanti al loro cammino: la brillante Finlandia, che ha debuttato con due belle vittorie contro Turchia e Svezia.

