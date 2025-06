Europei Basket 2013: Italia-Ucraina, le pagelle

Questa proprio non ci voleva: domani sarà gara da ultima spiaggia con la Serbia per andare al Mondiale in Spagna, ma i ragazzi di coach Pianigiani sembrano aver tirato il freno e la sconfitta con l’Ucraina fa ancora più male.

Ecco le pagelle degli azzurri:

Aradori 5,5: dimentica lo sciagurato finale con la Lituania, buona prestazione per lui ma nel momento topico del match cala insieme agli altri.

Gentile 5,5: la schiacciata nel secondo quarto è da Nba, ma non si segnala altro: fin qui ha dato il massimo ma sembra anche lui in debito d’ossigeno.

Rosselli n.e.

Vitali n.e.

Poeta n.e.

Melli 6: oggi forse la sua miglior partita dell’Europeo, giocata più da ala grande in attacco che da autentico centro. In difesa fa quello che può contro i lunghi ucraini.

Belinelli 5: dovrebbe trascinarci soprattutto nei momenti di difficoltà, ma pur essendo la nostra guardia più pericolosa e prolifica, anche oggi rende al di sotto delle aspettative.

Diener 5: solo una buona (metà) partita con la Lituania poi nulla più complice l’infortunio: ma siamo sicuri che Poeta non valga nemmeno un secondo sul parquet?

Cusin 5: oggi anche lui è di gran lunga al di sotto della sufficienza: troppi falli inutili che ne condizionano il minutaggio. Una follia per un roster abulico di centri come il nostro.

Datome 6,5: è il migliore in assoluto di questa spedizione ed oggi anche se non riesce a fare gli straordinari causa i soliti problemi alla caviglia dà comunque l’anima fino al 40′.

Magro 6: debutta trovando anche i primi due punti nella manifestazione. Fa quello che può, ma lo fa con impegno e dedizione alla causa.

Cinciarini 5,5: non è quello delle altre gare: impreciso in attacco e poco efficace in difesa, si fa stoppare ad 1′ dalla fine perdendo l’occasione del -3.

Pianigiani 5,5: non va lui in campo, però non concedere nemmeno un minuto ai vari Rosselli, Poeta e Vitali può (a prescindere del potenziale dei tre giocatori ndr) rischiare di fondere il fisico e la mente dei 9 elementi finora impiegati dal coach. Domani con la Serbia sa tanto di ultima spiaggia anche per lui.

