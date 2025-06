Europei Basket 2013: Italia-Spagna, le pagelle

Vittoria importante per l’Italia soprattutto dal punto di vista psicologico quella di oggi con la Spagna: gli azzurri adesso affronteranno la Lituania nei quarti il 19 settembre alle ore 21.

Ecco le pagelle

Aradori 8,5: partita monumentale dell’azzurro che risponde presente nei momenti topici.

Gentile 9: il migliore dei nostri e non solo per i punti a referto: con Belinelli e Datome gravati dai falli, ci pensa lui a fare l’americano.

Rosselli n.e.

Vitali 6,5: il solito impegno nei pochi minuti in campo fatti discretamente.

Poeta 6,5: è il secondo play con Diener a riposo e con la tenacia che lo contraddistingue anche oggi dà il suo contributo alla causa.

Melli 6: probabilmente con i vari Bargnani, Mancinelli e Gigli sarebbe l’ultima scelta nel reparto lunghi, ma appare in leggera ripresa dopo un avvio sottotono.

Belinelli 7: ottimo inizio, poi va in calo insieme a tutta la squadra ma resta comunque fondamentale per questa squadra e ci si augura che contro la Lituania ritrovi la brillantezza della prima fase.

Diener n.e.

Cusin 9: è l’emblema di questa squadra: doti tecniche non eccellenti, ma un cuore ed una determinazione esemplare che sopperiscono a tutto. Peccato solo per i cinque falli che lo tolgono dal match nell’overtime.

Datome 7,5: è chiaramente il migliore del roster, ma oggi quei 3 falli nel primo periodo potevano essere fatali se fosse stata in ballo la qualificazione. Ma al rientro in campo è il solito Gigi, più che meritevole di un posto in Nba.

Magro n.e.

Cinciarini 8: è in netta crescita e dimostra così come Cusin dimostra che la sostanza vale molto più della forma.

