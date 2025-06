Europei Basket 2013: Italia show, Turchia al tappeto!

Grande Italia nella seconda giornata degli Europei 2013 in Slovenia: gli azzurri dopo il successo inaugurale di ieri contro la Russia hanno concesso il bis, surclassando la Turchia grazie ad una splendida prestazione corale.

L’avvio di gara è contratto e vede i due attacchi asfittici nella prima metà del primo quarto, poi si scatenano i turchi dalla lunga distanza con Ilyasova ed Asik, mentre tra le fila azzurre è Belinelli a fare la parte del leone, grazie ad una serie di triple che portano gli azzurri avanti al 10′ per 22-19.

Rispetto alla gara di ieri l’apporto dalla panchina è nettamente maggiore e Pianigiani riceve molto sia in termini di punti che di rimbalzi e qualità di gioco dal duo dell’Olimpia Melli-Gentile che con un grande secondo quarto firma il break decisivo, andando all’intervallo lungo sul 44-34.

Datome, perfetto ieri, contro i russi non brilla, ma fortunatamente nella ripresa viene fuori un grande Aradori che dalla lunga e dalla media distanza martella la difesa turca che non riesce a trovare contromisure ed in attacco paga la scarsa vena di Turkoglu; all’ultimo intervallo il tabellone 74-57 per gli azzurri, che nell’ultimo periodo amministrano il vantaggio e chiudono in scioltezza con ben 4 uomini in doppia cifra.

Nell’altra sfida del girone la sorprendente Finlandia ha la meglio sulla Svezia ed aggancia in classifica gli azzurri, che sabato nello scontro diretto avranno la possibilità di garantirsi il passaggio alla seconda fase con ben due turni d’anticipo.

ITALIA-TURCHIA 90-75 (22-19;44-34;74-57)

ITALIA: Aradori 23, Gentile 20, Rosselli, Vitali 5, Poeta 2, Melli 14, Belinelli 17, Diener 2, Cusin 2, Datome, Magro, Cinciarini 5.

TURCHIA: Balbay 3, Preldzic 9, Guler 3, Batuk, Ilyasova 11, Erden 4, Cetin 11, Savas, Gonlum 7, Arslan 3, Asik 12, Turkoglu 12.

