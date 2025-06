Europei basket 2013: Italia, nei quarti incubo Lituania o Serbia

Raggiunta la qualificazione ai quarti adesso per l’Italbasket agli Europei 2013 in Slovenia è tempo di pensare ai quarti di finale: prima però è in programma l’ultima sfida del secondo girone contro la Spagna, che determinerà il piazzamento degli azzurri e l’avversario nella sfida ad eliminazione diretta.

Nell’altro girone oggi si decide tutto con le sfide incrociate tra Serbia e Francia ed Ucraina e la capolista Lituania: a conti fatti adesso capitan Datome e compagni affronterebbero proprio i lituani, ma ogni discorso sulle ipotetiche avversarie è prematuro anche in ragione della sfida di domani che potrebbe proiettare gli azzurri in terza posizione e quindi consentire una sfida altrettanto dura ma non impossibile.

A conti fatti bisognerà tifare Spagna anche nei quarti, sperando in caso di malaugurata ed ipotetica sconfitta nei quarti di beccare l’Ucraina o la Lettonia (forse le avversarie più alla portata degli azzurri ndr) nelle sfide successive decisive per la qualificazione ai Mondiali 2014 in Spagna.

