Europei Basket 2013: Italbasket, ecco le armi per battere la Lituania

Quelli che storcevano il naso dopo l’emozionante vittoria in rimonta con la Spagna lo facevano pensando soprattutto all’avversario che incontreremo domani sera nei quarti: in effetti incrociare la Lituania nei quarti non fa piacere a nessuno, ma va detto anche che quando cominciano le sfide ad eliminazione diretta gli spauracchi vanno prima o poi affrontati. Ed alzi la mano a chi credeva in una qualificazione italiana ai quarti…

In ogni caso domani alle 21 l’Italbasket affronterà la nazionale più alta degli Europei 2013, con ben 7 giocatori oltre i due metri ed esperti di partite da dentro o fuori. Ma hanno Maciulis a parte, esterni meno temibili e veloci dei nostri e meno abili sul gioco in pick & roll.

Pianigiani ha benedetto il giorno ulteriore di riposo odierno che gli consentirà di recuperare al meglio i vari Datome, Gentile, Belinelli, Diener e Cinciarini, non al meglio dopo gli incontri della seconda fase: saranno fondamentali loro con penetrazioni e tiro da fuori, insieme ad una corretta gestione difensiva in chiave falli di Cusin per sferrare l’attacco decisivo ai lituani e qualificarsi direttamente ai Mondiali 2014.

Siamo meno forti fisicamente, ma gli azzurri hanno ampiamente dimostrato di avere un cuore ed uno spirito di sacrificio incredibile: e se Belinelli e Datome sono in serata positiva, a girare saranno anche tutti gli altri effettivi a disposizione di Pianigiani…

