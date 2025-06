Europei Basket 2013: i promossi ed i bocciati

Cala il sipario sull’edizione 2013 degli Europei in Slovenia, ancora amara per i nostri colori seppur con qualche lieve miglioramento che potrebbe consentirci comunque l’accesso ai mondiali con una wild card, considerando l’ottavo posto finale.

In ogni caso è tempo di bilanci a torneo concluso e di stilare la classifica dei promossi e dei bocciati.

PROMOSSI

Francia: il primo alloro europeo è meritatissimo per Parker e compagni, capaci di vincere senza i favori del pronostico, riscattando l’amaro argento di due anni fa a Kaunas.

Lituania: a livello di continuità in Europa sono i migliori dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica e degli Stati Balcanici. L’argento sloveno riscatta la figuraccia di due anni fa tra le mura amiche.

Spagna: i campioni uscenti si confermano comunque sul podio nonostante l’assenza di Pau Gasol ed un gruppo che inizia a mostrare i primi segnali di invecchiamento.

Ucraina: storica la qualificazione ai Mondiali iberici per il team gialloblù che segna tanto amaro in bocca anche per gli azzurri.

BOCCIATI

Grecia: Non arrivare nemmeno tra le prime otto è una brutta mazzata per gli ellenici, da sempre ai vertici della pallacanestro continentale.

Serbia: il settimo posto finale salva la faccia con la qualificazione ai Mondiali ma non cancella la delusione per un torneo altamente deludente.

Russia: dal bronzo di due anni fa all’unica ininfluente vittoria contro la Turchia. Un flop totale.

Slovenia: avere 13 mila spettatori che ti sostengono in ogni partita non è un vantaggio di tutti; il podio sembrava essere alla loro portata.

RIMANDATI AL 2014…SI SPERA

Italia: alzi la mano chi avrebbe scommesso fino ad un minuto prima della palla a due con la Russia sull’ottavo posto finale. Una prima parte eccellente, una seconda deludente nella quale sono venuti fuori i limiti di un gruppo ridotto numericamente all’osso ma ancora con ampi margini di miglioramento e da valutare con roster al completo. Ragion per cui la wild card mondiale agli azzurri non sarebbe uno scandalo…

