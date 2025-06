Europei Basket 2013: fantastica Italia, le pagelle degli azzurri

L’intera Italia cestistica non si aspettava un avvio simile, forse neanche Simone Pianigiani: incredibile quanto stanno facendo di bello in Slovenia gli azzurri, reduci dal brillante trionfo di poche ore fa contro la Grecia.

Ecco le pagelle degli eroi di Koper:

ARADORI 8: reduce dagli 8 punti contro la Finlandia, gioca una gara pulita ed efficace, come le scelte che compie in attacco. Efficiente.

GENTILE 8,5: in totale i punti sono 16, tutti distribuiti nei momenti chiave della partita: accellerazioni fulminanti che mandano in bestia Trinchieri e tutta la difesa greca, incapace di porre rimedio alla furia agonistica del figlio d’arte. Tempestivo.

ROSSELLI n.e.

VITALI 6: soffre e non poco sotto canestro: è il nono nelle scelte di Pianigiani, l’ultimo nelle rotazioni ma in quei pochi minuti in campo riesce a dare il suo utile contributo alla causa malgrado qualche sbavatura fisiologica. Collante.

POETA 7: con l’assenza di Diener adesso si alternerà con Cinciarini nello spot di play, ma il “guastatore” ha un cuore ed una grinta che sono da esempio per tutti. Esemplare.

MELLI 6: prestazione sottotono per il centro dell’Olimpia, chiamato a dare riposo a Cusin: qualche rimbalzo e fallo subito prezioso, ma poteva fare di più. Impreciso.

BELINELLI 9,5: giù il cappello signori: abbiamo finalmente il Belinelli che volevamo, il leader di questa nazionale che nei momenti decisivi c’è e toglie le castagne dal fuoco. Stupendo.

DIENER n.e.

CUSIN 8,5: solo contro tutti i lunghi greci, ci mette cuore, fisico e testa in difesa, mentre in attacco è di precisione chirurgica. Gigante.

DATOME 9,5: lo trovi sempre lì in campo a lottare, a tratti sembra in difficoltà ma poi trova sempre la soluzione giusta anche se “last minute”. Cuore di capitano, ancora una prova maiuscola e degna dell’Nba. Stratosferico.

MAGRO n.e.

CINCIARINI 8: il jolly di giornata: prestazione perfetta, tempi di gioco precisi, pochissime sbavature e punti pesanti. Sorprendente.

PIANIGIANI 10: nella mente di tutti c’è sempre il time out contro Israele di due anni fa. Questa Italia sa fare “a cazzotti” ma sa anche colpire di fioretto. Condottiero.

