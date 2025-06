Europei Basket 2013: Datome c’è, l’Italia pure!

Buona la prima! A due anni di distanza dall’ultima apparizione negli Europei, l’Italia debutta con un successo nella manifestazione continentale in programma in Slovenia. Sul parquet di Koper gli azzurri superano la Russia per 76-69.

L’inizio di gara è sfavillante per i Pianigiani boys (Diener, Aradori, Belinelli, Datome, Cusin lo starting five ndr) che volano subito sul velluto e chiudono il primo periodo sul 25-18 con Belinelli e Datome che firmano 17 punti in due; nella seconda frazione è la guardia dei S.Antonio Spurs a mettere il piede sull’acceleratore che fa volare gli azzurri che toccano anche il +16. All’intervallo lungo il tabellone segna Italia 42 Russia 29.

Si ritorna in campo e Pianigiani continua a far ruotare tutti gli elementi a sua disposizione: la panchina tiene a bada i russi che mostrano anche qualche imperfezione in fase di costruzione di gioco, ma la pecca è il quinto fallo di Gentile; il 56-42 sembra far presagire ad un finale tranquillo…

Ma l’Italia è pur sempre quella sporca dozzina, umile e generosa, ma ancora monca e dalla panchina corta: succede quindi che tocca a Datome con un tripla fondamentale sorreggere gli azzurri nell’ultimo periodo e fortuna vuole che i russi non vanno oltre il -4, ma ci pensa sempre il neo acquisto dei Detroit Pistons a chiudere la pratica dalla lunetta fissando il suo score a 25 punti.

Domani si ritorna in campo, c’è la Turchia sconfitta a sorpresa dalla Finlandia.

ITALIA-RUSSIA 76-69 (25-18;42-29;56-42)

ITALIA: Aradori 13, Gentile 8, Rosselli, Vitale, Poeta, Melli 2, Belinelli 16, Diener 6, Cusin 6, Datome 25, Magro, Cinciarini.

RUSSIA: Karasev 3, Sokolov 2, Valiev 3, Fridzon 12, Voronov 5, Kulagin, Shved 17, Antonov 8, Monya 13, Khvostov, Savrasenko, Ponkrashov 6.

