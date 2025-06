Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 29 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 29 giugno va in scena la quarta e ultima giornata degli Europei a squadre di atletica: a Madrid (Spagna) si conclude la maratona riservata alla ex Coppa Europa, questa sera la migliore Nazione del Vecchio Continente potrà alzare al cielo il prestigioso trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, la lotta per il titolo entra nella sua fase conclusiva e si infiammerà anche la battaglia per evitare le ultime tre posizioni che significano retrocessione.

L’Italia scenderà in campo per provare fino all’ultimo a difendere il titolo conquistato due anni fa in quel di Chorzow (Polonia), schierando diverse stelle a cominciare da Leonardo Fabbri (getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo), seguiti da Fausto Desalu (200 metri), Federico Riva e Marta Zenoni (1500 metri), Yeman Crippa (5000 metri). Dalia Kaddari (200 metri), Idea Pieroni (salto in alto), Roberto Orlando (tiro del giavellotto) e la 4×400 mista dovranno inventarsi una magia, servirà stringere i denti in due gare deboli come i 3000 siepi femminili (Gaia Colli) e il tiro del giavellotto femminile (Paola Padovan)

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa di atletica) per quanto riguarda la giornata di oggi (domenica 29 giugno). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.45; in diretta streaming su Rai Play Sport 1; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE ATLETICA OGGI

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI A SQUADRE ATLETICA

Domenica 29 giugno

18.00 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri

18.00 Tiro del giavellotto femminile: Paola Padovan

19.00 200 metri femminile: Dalia Kaddari

19.20 200 metri maschile: Fausto Desalu

19.40 Salto in alto femminile: Idea Pieroni

19.50 1500 metri femminile: Marta Zenoni

19.59 Salto in lungo femminile: Larissa Iapichino

20.13 1500 metri maschile: Federico Riva

20.22 Tiro del giavellotto maschile: Roberto Orlando

20.40 3000 siepi femminile: Gaia Colli

21.10 5000 metri maschile: Yeman Crippa

21.46 4×400 mista: Italia (formazione da definire)