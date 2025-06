Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 28 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 28 giugno va in scena la terza giornata degli Europei a squadre di atletica: dopo l’antipasto di giovedì con le gare di salto con l’asta e le prove di ieri, la ex Coppa Europa prosegue il proprio cammino a Madrid (Spagna) con altre gare all’interno dello Stadio Vallehermoso. Si preannuncia grande spettacolo, la lotta per la conquista del prestigioso trofeo si intensifica e le sedici Nazionali partecipanti sono pronte a battagliare per la conquista di ogni singolo punto.

L’Italia riprende la propria rincorsa e schiererà dei pezzi da novanta: Mattia Furlani nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Giada Carmassi sui 100 ostacoli, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli. Servirà una grande prestazione da parte delle due staffette 4×100, di Matteo Sioli nel salto in alto e di Sara Fantini nel lancio del martello. La debuttante Erika Saraceni (salto triplo) ed Eloisa Coiro (800 metri) possono fare bene, servirà solidità nel lancio del disco con Enrico Saccomano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa di atletica) per quanto riguarda la giornata di oggi (sabato 28 giugno). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.45; in diretta streaming su Rai Play Sport 1; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE ATLETICA OGGI

Sabato 28 giugno

18.00 Salto in lungo maschile

18.17 Lancio del martello femminile

19.22 110 ostacoli

19.49 Salto in alto maschile

19.53 100 ostacoli

20.15 800 metri femminile

20.22 Salto triplo femminile

20.37 Lancio del disco maschile

20.41 400 ostacoli maschile

20.59 400 ostacoli femminile

21.20 4×100 maschile

21.38 4×100 femminile

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 20.45, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI A SQUADRE ATLETICA

Sabato 28 giugno

18.00 Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

18.17 Lancio del martello femminile: Sara Fantini

19.22 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

19.49 Salto in alto maschile: Matteo Sioli

19.53 100 ostacoli: Giada Carmassi

20.15 800 metri femminile: Eloisa Coiro

20.22 Salto triplo femminile: Erika Saraceni

20.37 Lancio del disco maschile: Enrico Saccomano

20.41 400 ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

20.59 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

21.20 4×100 maschile: Italia (formazione da definire)

21.38 4×100 femminile: Italia (formazione da definire)