Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 27 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica: dopo l’antipasto di ieri con le gare di salto con l’asta, la ex Coppa Europa prosegue il proprio cammino a Madrid (Spagna) con le gare all’interno dello Stadio Vallehermoso. Le sedici Nazioni partecipanti schierano un atleta in ogni specialità con l’intento di portare a casa i punti necessari per alzare al cielo il trofeo.

L’Italia è chiamata a difendere il trofeo e punterà su alcune stelle: Nadia Battocletti è la grande favorita sui 5.000 metri, Lorenzo Patta punta in alto sui 100 metri, ci sarà bisogno della gara di sostanza di Zaynab Dosso sul rettilineo, servirà fare legna con Daisy Osakue nel lancio del disco e Francesco Pernici sugli 800 metri.

Edoardo Scotti e Anna Polinari dovranno superarsi sui 400 metri, al pari di Ala Zoghlami sui 3000 siepi. Simone Biasutti sarà chiamato a sostituire Andy Diaz nel salto triplo, gli anelli deboli saranno Giorgio Olivieri (lancio del martello) e Sara Verteramo (getto del peso) che dovranno stringere i denti per conquistare il maggior numero possibile di punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa di atletica) per quanto riguarda la giornata di oggi (venerdì 27 giugno). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 2, in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.25, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE ATLETICA OGGI

Venerdì 27 giugno

18.20 Lancio del martello maschile

18.41 Getto del peso femminile

19.10 400 metri femminile

19.30 400 metri maschile

20.00 5000 metri femminile

20.22 Salto triplo maschile

20.30 800 metri maschile

20.37 Lancio del disco femminile

20.55 3000 siepi maschile

21.18 100 metri femminile

21.35 100 metri maschile

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.25, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 in versione integrale, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI A SQUADRE ATLETICA

Venerdì 27 giugno

18.20 Lancio del martello maschile: Giorgio Olivieri

18.41 Getto del peso femminile: Sara Verteramo

19.10 400 metri femminile: Anna Polinari

19.30 400 metri maschile: Edoardo Scotti

20.00 5000 metri femminile: Nadia Battocletti

20.22 Salto triplo maschile: Simone Biasutti

20.30 800 metri maschile: Francesco Pernici

20.37 Lancio del disco femminile: Daisy Osakue

20.55 3000 siepi maschile: Ala Zoghlami

21.18 100 metri femminile: Zaynab Dosso

21.35 100 metri maschile: Lorenzo Patta