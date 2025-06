Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 26 giugno incominciano gli Europei a squadre di atletica: la ex Coppa Europa si apre a Madrid (Spagna) con un prologo dedicato esclusivamente al salto con l’asta (maschile e femminile), sedici Nazioni iniziano il proprio cammino e ciascuna schiera un atleta in ogni specialità con l’intento di portare a casa i punti necessari per alzare al cielo il trofeo.

L’Italia si presenta da Campione in carica e inseguirà il bis dopo l’apoteosi di due anni fa a Chorzow, trascinata da diversi le stelle. I primi azzurri in gara saranno Elisa Molinarolo (al posto dell’infortunata Roberta Bruni) e il giovane Matteo Oliveri: serviranno due prestazioni solide per muovere i primi passi e non trovare subito a rincorrere da troppo lontano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa di atletica) per quanto riguarda la giornata di oggi (giovedì 26 giugno). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE ATLETICA OGGI

Giovedì 26 giugno

16.00 Salto con l’asta femminile

18.20 Salto con l’asta maschile

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

