Europa League: Swansea-Napoli 0-0, le pagelle degli azzurri

Il classico 0-0 dove puoi vincere ma anche perdere: Swansea e Napoli rimandano il discorso qualificazione tra sette giorni al San Paolo.

Riviviamo la sfida gallese con le pagelle degli azzurri:

Rafael 7 – Nel primo tempo salva gli azzurri in almeno tre occasioni, poi un problema al ginocchio lo tiene fuori dalla contesa nel secondo tempo. Dal 46′ Reina 7 – Insieme al suo collega di reparto è il migliore in campo del Napoli: per lui sono due gli interventi prodigiosi nella ripresa che evitano il peggio.

Henrique 6- Al debutto assoluto da titolare se la cava con tranquillità ed ordine.

Britos 5- Questa sera la dimostrazione del perchè non gioca titolare: parafrasando il cognome c’è un Bri(vi)tos di paura ad ogni folata offensiva gallese.

Maggio 5,5 – Soffre all’inizio, poi cresce alla distanza nella ripresa ma in fase offensiva non riesce a garantire la solita spinta.

Reveiliere 5 – Ghoulam lo ha letteralmente surclassato nelle gerarchie di Benitez e la differenza di passo e qualità è evidente: Dyer dalle sue parti fa quello che vuole.

Inler 6- Tiene le chiavi del centrocampo e prova qualche offensiva che però viene arginata prontamente dagli avversari.

Dzemaili 5- Nel primo tempo è spettatore non pagante: sbaglia appoggi facili e non riesce ad essere propositivo in attacco e di spessore in copertura.

Insigne 6 – Prova a creare scompiglio nella retroguardia gallese in quelle poche occasioni create dagli azzurri. Molto meglio in copertura dove si sacrifica molto. Dal 72′ Mertens 6- Si impegna ma entra con il copione della gara già indirizzato sullo 0-0.

Hamsik 6- Sfiora la rete in apertura e si rende pericoloso nella fase di costruzione ed appoggio della manovra. Benitez ed il Napoli hanno però bisogno anche dei suoi gol.

Callejon 6- Un destro che sibila a lato di pochissimo dopo appena 120 secondi, poi tanto sacrificio in copertura e poche chance in attacco.

Higuain 6 – Dopo 59 presenze in Champions, fa il suo debutto anche in Europa League. Non è al meglio fisicamente dopo la botta subita alla schiena contro il Sassuolo, ma riesce comunque a sfiorare il gol in un paio di occasioni. Dal 83′ Pandev sv – Pochi minuti per poter incidere.

Benitez 5,5 – Si accontenta troppo presto del risultato che non è negativo ma che non fa comunque dormire sonni tranquilli in vista del return match.

