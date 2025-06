Europa League: Porto-Napoli 1-0, le pagelle degli azzurri

Sconfitta di misura con l’amaro in bocca per il Napoli, che spreca troppo e viene punito da Jackson Martinez nella ripresa.

Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 8 – il migliore degli azzurri: salva il risultato in più occasioni ed evita la goleada.

Reveilliere 5,5- regge bene in fase difensiva ma non riesce a rendersi pericoloso nella fase attiva.

Britos 6- soffre maledettamente all’inizio la fisicità di Martinez e l’estro di Quaresma, ma viene fuori alla distanza.

Albiol 6- solita partita da leader del pacchetto arretrato: contrasta bene nel complesso anche se nel primo tempo è qualche volta in ritardo. Incolpevole sul gol avversario.

Ghoulam 5,5- il duello con Quaresma non lo vede sconfitto, ma la presenza dell’ex interista lo limita molto in fase di spinta.

Henrique 5,5 – chiamato a sopperire all’assenza di Inler, non riesce ad essere punto di riferimento nella zona nevralgica del campo e costringe spesso i difensori al lancio lungo. Meglio nella ripresa, ma nel complesso non raggiunge la sufficienza.

Behrami 6 – cuor di leone, lotta come al solito come un forsennato, ma si nota il poco affiatamento con Henrique.

Hamsik 5 – nel primo tempo è avulso dal gioco e non riesce a fare collegamento tra i reparti. Nella ripresa suo l’assist per l’occasione di Higuain, poi lascia il campo con l’ennesima serata no. Dal 74′ Mertens sv– tanto movimento ma poca incisività quando sarebbe servita come il pane.

Insigne 5,5- cresce anche lui nella ripresa dopo un primo tempo anonimo, ma non incide più di tanto in zona offensiva.

Callejon 6 – nel primo tempo sbaglia qualche appoggio di troppo ma è sempre una spina nel fianco della retroguardia lusitana. Sfortunato al 56′ con un rimpallo che non entra in rete sotto misura. Dal 79′ Pandev sv – qualche buono spunto ma poco tempo per incidere.

Higuain 6 – solito pericolo pubblico quando il pallone arriva nell’area avversaria, va vicino al gol ma trova sulla sua strada la mala sorte. Dal 83′ Zapata sv – sfiora il pareggio con un flipper clamoroso in area lusitana e nel finale in spaccata.

Benitez 5,5– con le assenze di oggi era difficile far meglio, se poi si sprecano 3 nitide palle tutto si complica. Forse ritarda troppo i cambi.

