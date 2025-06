Europa League: Napoli-Porto 2-2, le pagelle degli azzurri

Delusione Napoli! Al San Paolo gli azzurri vanno in vantaggio con Pandev, sprecano il raddoppio, si fanno raggiungere e poi superare dal Porto che si qualifica ai quarti di finale di Europa League: a nulla vale il pareggio in extremis di Zapata.

Reina 6 – non ha colpe sui due gol ed in tutta l’avventura europea dimostra di essere il più esperto dei suoi.

Henrique 6 – piacevole sorpresa sull’out destro: spinge, difende e prova qualche imbucata, sfiorando anche il gol nel primo tempo.

Ghoulam 5,5 – nel primo tempo è in condizione, poi nella ripresa è colpevole insieme ad Albiol nell’azione del pareggio portoghese e cala alla distanza.

Albiol 5 – ha perso la brillantezza di inizio stagione. Clamorosa l’indecisione che porta al pareggio lusitano ed alla conseguente eliminazione azzurra.

Fernandez 6,5 –il migliore in campo: preciso nelle chiusure, si concede qualche verticalizzazione per i compagni che però non vengono finalizzate.

Inler 5,5 – ci mette impegno e dedizione, ma ad alti livelli può fare solo il comprimario.

Behrami 5,5 – come il connazionale lotta e si sacrifica, ma è quello che accusa maggiormente la mazzata della rimonta ospite.

Pandev 6,5 – un gol e tanto brio per la prima serata “europea” da titolare al San Paolo porta bene. Peccato solo aver mancato il colpo del ko. Dal 67′ Hamsik 6 – qualche buona giocata, ma l’eliminazione gli toglie un palcoscenico importante dove avrebbe potuto dire la sua.

Insigne 5,5 – rassegniamoci: il ragazzo è questo, troppi alti e bassi e poca vena realizzativa, almeno a questi livelli.

Mertens 5,5 – troppo sprecone, sciupa due nitide palle gol che avrebbero potuto cambiare il senso della partita. Dal 83′ Callejon 6 – il grande assente della serata, spremuto troppo da Benitez in campionato, questa sera avrebbe fatto comodo molto prima in campo.

Higuain 7 – l’assist per Pandev è da 10, l’occasione del raddoppio sciupata nella ripresa è da 4: ecco la media voto di una serata maledetta…Dal 77′ Zapata 6 – pesca il secondo gol stagionale, il primo al San Paolo. Ma con il Napoli in lotta per la Champions può accontentarsi soltanto di questi ritagli di gara.

Benitez 6 – per inciso: il miglior Napoli stagionale lo si è visto in Europa al San Paolo (gara con lo Swansea a parte ndr). L’eliminazione di questa sera è un segnale chiaro che nel prossimo mercato bisognerà seguire solo e soltanto le sue indicazioni.

