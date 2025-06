Europa League. Lazio, blitz in Polonia e qualificazione

Con un gol per tempo la Lazio di Petkovic espugna il campo del Legia Varsavia e si qualifica con un turno di anticipo ai sedicesimi di finale di Europa League: in Polonia i biancocelesti vanno in gol con Perea al 24′ al quale ha fatto seguito poi il raddoppio nella ripresa di Felipe Anderson al 57′.

Nell’altro incontro del girone vittoria del Trabzonspor sull’Apollon Limassol: nell’ultima giornata del girone i bianconcelesti potranno conquistare anche il primo posto nel gruppo J in caso di successo sui turchi all’Olimpico.

