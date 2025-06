Eurolega: Siena batte il Bayern Monaco e ritorna in corsa qualificazione

Seconda vittoria in Eurolega per la Montepaschi Siena che al Mandela Forum di Firenze batte il Bayern Monaco e sale a quota 4 in classifica nel gruppo C: i senesi, hanno condotto il match sin dall’inizio, andando al primo intervallo sopra di 3 punti (21-18 ndr). Hackett è ispirato ed i padroni di casa allungano nella seconda frazione andando all’intervallo lungo avanti sul 41-32.

Nella ripresa i toscani tengono ancora a bada i tedeschi ed al 30′ il tabellone segna 52-42 per i padroni di casa che nell’ultimo periodo guidati anche da Nelson Spencer ed Erick Green inchiodano il punteggio sul 71-62 finale.

Montepaschi Siena-Bayern Monaco 71-62 (21-18;41-32;52-42)

Montepaschi Siena: Viggiano 6, Hunter 6, Cournooh, Rochestie 9, Carter 6, Ress, Ortner 5, Nelson 14, Udom, Hackett 15, Green 10.

Bayern Monaco: Troutman, Hamann, Scahhartzik 5, Thompson 8, Staiger 3, Benzing 3, Djedovic 10, Delaney 13, Idbihi 6, Savovic n.e. Taylor 2, Bryant 12.

