Eurolega, Milano sconfitta al fotofinish

A Kaunas l’Emporio Armani Milano cade nel finale e sciupa l’opportunità per chiudere in anticipo il discorso qualificazione alla Top 16 di Eurolega: in Lituania gli uomini di coach Banchi chiudono in perfetta parità il primo periodo (17-17 ndr) salvo poi andare all’intervallo lungo sotto di 8 lunghezze (39-31).

Al rientro in campo, le scarpette rosse non riescono a ridurre lo svantaggio e chiudono ancora sotto (60-50): nell’ultimo quarto però il solito Langford guida la rimonta milanese che però si infrange sul più bello per il 73-71 finale che premia lo Zalgiris che sale a quota 6 in classifica.

Milano invece viene raggiunta al secondo posto in classifica dall’Efes Istanbul, anch’essa a quota 8.

Zalgiris Kaunas-Emporio Armani Milano 73-71 (17-17;39-31;60-50)

Zalgiris Kaunas: Cizauskas 5, Pocius 13, Lipkevicius 8, Klimavicius 9, Jankunas 6, Javtokas 2, Jasikevicius 7, Milaknis 1, Kupsas n.e. Dimsa 2, Lavrinovic 5, Dentmon 15.

Emporio Armani Milano: Haynes, Gentile 11, Cerella n.e. Melli 5, Toure n.e. Chiotti, Langford 29, Samuels 2, Wallace 6, Lawal, Moss 12, Jerrels 6.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com