Eurolega: Melli super, Emporio Armani Milano ok

Una grande Emporio Armani Milano supera grazie ad una grande prestazione sul parquet amico lo Zalgiris Kaunas, ottenendo così la prima vittoria stagionale in Europa.

Gli uomini di coach Banchi partono subito col piede sull’acceleratore e chiudono la prima frazione in vantaggio di sei lunghezze: guidati da un Melli in serata più che positiva e da Moss (la cui assenza nella sconfitta in Turchia si era fatta ampiamente sentire ndr), le scarpette rosse spingono anche nel secondo periodo e vanno al riposo lungo sul +12.

Al rientro in campo i lituani provano a rientrare in partita e sfruttano un calo dei padroni di casa, che vanno comunque all’ultimo intervallo sopra di 5, amministrando il vantaggio anche nel quarto periodo e guidati dal trio Melli-Moss-Jerrels possono brindare al primo successo europeo stagionale.

Emporio Armani Milano-Zalgiris Kaunas 82-75 (25-19; 43-31; 63-58)

Emporio Armani Milano: Haynes 6, Gentile 5, Cerella 2, Melli 20, Toure, Chiotti 3, Merlati, Langford 9, Samuels 4, Wallace 3, Moss 16, Jerrels 14.