Eurocup: Cantù e Sassari ok, Roma e Varese ko

La sesta giornata di Eurocup regala all’Italia la prima qualificata alla seconda fase: la Bennet Cantù, grazie al blitz in casa dei tedeschi del Dragons (68-81 il finale ndr), centra il 6° sorriso europeo e rinsalda la prima posizione nel girone A.

Vittoria anche per Sassari che in casa non perde un colpo e batte l’Oldenburg per 79-69 ed ipoteca la qualificazione: pesante sconfitta invece per l‘Acea Roma che cede a Dunkerque per 74-64 e vede complicarsi il cammino per le prime tre posizioni.

Già fuori, invece, la Cimberio Varese, superata in casa 83-82 (dts) dagli sloveni dell’Olimpija Lubiana.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com