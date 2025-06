Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Nella giornata di mercoledì 4 giugno, per le semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, torneranno in campo gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che affronteranno la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo, coppia numero 2 del seeding.

La coppia italiana, invece, è accreditata della terza testa di serie: l’incontro di doppio misto sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Simonne Mathieu, e si giocherà dopo il doppio femminile Begu/Wickmayer-Eikeri/Hozumi ed il doppio maschile Dodig/Luz-Granollers/Zeballos.

Il doppio tra Errani/Vavassori e Nicholls/Patten del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine non sarà proposta la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Lunedì 2 giugno – Court Simonne Mathieu

Dalle 11.00

Irina-Camelia Begu/Yanina Wickmayer (Romania/Belgio)-Eikeri/Hozumi

A seguire

Dodig/Luz-Granollers/Zeballos

A seguire, dopo un congruo riposo

Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 3)-Zhang Shuai/Marcelo Arevalo (Cina/El Salvador, 2)

