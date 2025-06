Errani/Vavassori-Townsend/King oggi, Finale Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Per la seconda volta in tre tornei dello Slam, Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale. Al Roland Garros arriva la prima volta di una coppia tutta italiana all’ultimo atto: per i due azzurri ora l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla quota tutta USA Taylor Townsend/Evan King.

In pratica, per tre quarti si ripresenta lo stesso identico schema della finale degli US Open, con la differenza che al posto di un ormai a fine corsa Donald Young c’è Evan King, il quale, assieme a Christian Harrison, sta disputando una grande stagione nel doppio maschile. In certa misura inusuale la collocazione dell’ultimo atto, al giovedì e prima delle semifinali femminili, per quello che può essere un altro capitolo di primo livello della carriera tanto della romagnola quanto del piemontese.

La finale di doppio misto tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Taylor Townsend/Evan King si giocherà oggi alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS 2025 OGGI

Giovedì 5 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Townsend (USA)/King (USA) [4] – Finale doppio misto – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA FINALE DOPPIO MISTO, ROLAND GARROS 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport