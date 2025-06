Errani/Vavassori-Jiang/Galloway oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Nella giornata di domenica 1° giugno, per il secondo turno del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagonisti gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che affronteranno la coppia composta dalla cinese Jiang Xinyu e dallo statunitense Robert Galloway.

La coppia italiana è accreditata della terza testa di serie: l’incontro di doppio misto sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 7, e si giocherà dopo un congruo riposo concesso a Galloway, impegnato in doppio maschile nel secondo match del programma.

Il doppio tra Errani/Vavassori e Jiang/Galloway del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, inoltre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 1° giugno – Court 7

Dalle ore 11.00

Aaron Gabet (Francia, WC)-Savva Rybkin (Russia, Q)

A seguire

Yuki Bhambri/Robert Galloway (India/Stati Uniti)-Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti, 9)

A seguire

Ophélie Boullay (Francia, WC)-Nauhany Vitoria Leme Da Silva (Brasile, Q)

A seguire, dopo un congruo riposo

Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 3)-Jiang Xinyu/Robert Galloway (Cina/Stati Uniti)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.