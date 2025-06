Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 3 giugno, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia Veronika Kudermetova/Elise Mertens nella sfida valida per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025. Un match di alti contenuti tecnici, essendo stato confronto che ha assegnato il titolo agli Internazionali d’Italia.

Al Foro Italico si erano imposte le due azzurre, capaci di rimontare da una situazione di forte svantaggio in entrambi i parziali. Vedremo come si evolverà questa partita. Indubbiamente, le motivazioni per le campionesse olimpiche non mancano.

Errani a Parigi ha chiuso la propria carriera da singolarista e ora darà anima e corpo nel doppio per continuare a togliersi soddisfazioni. Paolini, eliminata in singolo negli ottavi di finale dopo la cocente sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina, vuole trasformare quelle sensazioni negative in energie supplementari per esprimersi al 100%.

Il match tra Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens, valido per i quarti di finale del doppio femminile del Roland Garros 2025, andrà in scena quest’oggi e aprirà il programma del Suzanne-Lenglen (ore 11.00). La copertura del confronto sarà garantita esclusivamente in streaming da Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

ERRANI/PAOLINI – KUDERMETOVA/MERTENS ROLAND GARROS 2025 OGGI

Martedì 3 giugno

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elise Mertens BEL / Veronika Kudermetova — vs Jasmine Paolini ITA / Sara Errani ITA

Anastasia Potapova — / Olga Danilovic SRB vs Diana Shnaider — / Mirra Andreeva —

Andrea Petkovic GER / Kim Clijsters BEL vs Lucie Safarova CZE / Daniela Hantuchova SVK

Mate Pavic CRO / Lyudmyla Kichenok UKR vs Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI – KUDERMETOVA/MERTENS ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.