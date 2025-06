Errani/Paolini in semifinale al Roland Garros: le prossime avversarie e l’ennesimo capitolo di una sfida infinita

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alla semifinale del Roland Garros, riuscendo a sconfiggere la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-2, 6-3. Le azzurre possono così proseguire la propria cavalcata sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione, e hanno tutte le carte in regola per sognare nel torneo di doppio che sta animando la capitale francese.

Le Campionesse Olimpiche se la dovranno ora vedere contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno regolato per 6-3, 7-5 la serba Olga Danilovic e Anastasia Potapova. Sarà l’ennesimo capitolo di una rivalità accesissima, ancora una volta andrà in scena la rivincita della finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 vinta dalle nostre portacolori e che si è ripetuta in diverse occasioni nel corso di questa annata agonistica.

Paolini/Errani e Shnaider/Andreeva si sono fronteggiate per l’ultima volta lo scorso 16 maggio nella semifinale degli Internazionali d’Italia, dominata dalle padrone di casa con il punteggio di 6-4, 6-4, prima di imporsi nell’atto conclusivo sulla terra rossa di Roma proprio contro Kudermetova e Mertens. Le azzurre avevano dettato legge anche nella semifinale di Doha lo scorso 14 febbraio con il riscontro di 4-6, 7-6(2), 11-9 prima di alzare al cielo il trofeo. Shnaider e Andreeva erano invece state giustiziere delle Campionesse Olimpiche al secondo turno degli Australian Open lo scorso 19 gennaio.