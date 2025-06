Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Continuare l’onda lunga dello splendido successo degli Internazionali d’Italia per provare ad arrivare fino in fondo nel secondo Slam stagionale. Sara Errani e Jasmine Paolini, testa di serie numero 2, affrontano l’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025.

Le due azzurre si trovano faccia a faccia con la coppia brasiliano-tedesca composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund, testa di serie numero 13. Da valutare quale sarà la reazione della numero uno azzurra dopo la brutta sconfitta incassata nel singolare contro Elina Svitolina.

L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incrocia nei quarti la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, titolari della testa di serie numero 6.

Il match degli ottavi di finale del Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini non sarà trasmesso in diretta tv. È prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Lunedì 2 giugno – Court Simonne Mathieu

Dalle ore 11.00



Joe Salisbury/ Neal Skupski (Gran Brretagna, 8) – Nuno Borges/ Arthur Rinderknech (Portogallo/Francia)

A seguire

Beatriz Haddad Maia/ Laura Siegemund (Brasile/Germania) – Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2)

A seguire

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia) – Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin (Monaco/Francia, 16)

A seguire

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Repubblica Ceca/Stati Uniti,1) -Timea Babos/Luisa Stefani (Ungheria/Brasile)

A seguire

Anna Danilina/Aleksandra Krunic (Kazakhstan/ Serbia) – Asia Muhammad/ Demi Schuurs(Stati Uniti/Olanda, 5)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.