Errani/Paolini-Danilina/Krunic, Finale Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Nella mattinata di domenica 8 giugno si disputerà la finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic.

L’incontro di doppio femminile sarà il primo del programma, ed inizierà alle ore 11.00, sul Court Philippe Chatrier: le azzurre, giunte in finale a Parigi anche lo scorso anno, sono accreditate della testa di serie numero 2, mentre la kazaka e la serba non erano protette dal seeding alla vigilia del torneo.

Il doppio femminile tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic, finale del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 8 giugno – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.00

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2)-Anna Danilina/Aleksandra Krunic (Kazakistan/Serbia) – Diretta su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.