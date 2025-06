Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider oggi, Roland Garros 2025: orario semifinale, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider, un confronto che sembra ormai diventato una saga. Quarto confronto tra di loro nel 2025, terzo a livello di semifinale, quinto nell’ultimo anno.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER (3° MATCH DALLE 11.00)

Questa, infatti, è stata la finale olimpica a Parigi 2024. Allora si giocò sul Court Philippe Chatrier, fu oro per le azzurre e fu l’ultimo match in assoluto del tennis all’ultima rassegna a cinque cerchi. Da allora le due si sono trovate al secondo turno agli Australian Open, con successo delle russe (doppio 7-5), poi sono arrivate le semifinali di Doha e di Roma, vinte dalle italiane che poi hanno conquistato entrambi i tornei. Adesso l’ennesimo capitolo di una delle due sfide infinite del 2025 (l’altra è contro le già battute Kudermetova/Mertens).

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Mirra Andreeva/Diana Shnaider si giocherà oggi come terzo match dalle ore 12:00 sul Court Simonne Mathieu. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Discovery+; non ne è prevista la diretta tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Venerdì 6 giugno

Court Simonne Mathieu

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2]-Andreeva/Shnaider [4] – Semifinale doppio femminile

