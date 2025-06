Equitazione: Scott Brash vince il Global Champions Tour di St. Tropez, Grimaldi chiude in Top 10

La sesta tappa del Global Champions Tour 2025 è andata in archivio da pochi minuti, in quel di St. Tropez. Sul tracciato francese cavalieri e amazzoni hanno regalato spettacolo nel massimo circuito planetario del salto ostacoli: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere è stato il britannico Scott Brash (campione olimpico a squadre a Londra 2012): in sella a Hello Chadora Lady, il classe 1985, è riuscito a trovare un doppio percorso netto facendo totalizzare il decisivo crono di 41.55 al jump off andando a precedere il solido l’americano Kent Farrington, secondo con 42.74 (montante Toulayna), e il forte francese Julien Epaillard, terzo avendo fatto fermare la clessidra a 42.87 con il suo cavallo Donatello d’Auge.

In casa italiana c’è da registrare lo splendido 9° posto di Guido Grimaldi: l’azzurro, con Gentleman, non è riuscito per un soffio ad entrare nella contesa per la vittoria di tappa, visto che al termine della prima manche ha preso una penalità legata alla fuoriuscita dal tempo massimo di percorrenza, per soli 2 centesimi, nel complessivo 73.02 fatto segnare.

Dopo sei tappe, la classifica generale del Global Champions Tour vede in testa il belga Gilles Thomas, primo con 120 punti, oggi in grado di raccoglierne 33 per effetto del 4° posto messo a referto. Il migliore degli italiani è Emanuele Camilli, 15esimo con 65.67 (oggi non in gara).

Prossimo appuntamento in programma a Parigi, dal 20 al 22 giugno, sia con il Global Champions Tour sia con la Global Champions League, in un weekend che sarà caldissimo per il salto ostacoli mondiale visto che a Rotterdam si disputerà anche la terza tappa della League of Nations, nella quale sarà presente anche il Team Italia.