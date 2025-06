Equitazione: Polonia al comando a Strzegom nel completo, dopo la manche di dressage

La seconda tappa della Nations Cup di completo, in quel di Strzegom, è stata ufficialmente inaugurata da cavalieri e amazzoni con la manche di dressage. Ecco come sono andate le cose sul percorso polacco.

A essere in testa sono i padroni di casa della stessa Polonia, con 91.6 punti: lo score arriva dalle riprese che hanno formato lo score con i 29.6 punti di Diaria Kobiernik (su Chodow), a cui aggiungere i 30.3 di Mateusz Kiempa (Gouverneur) e i 31.7 di Aleksandra Malicka-Nowacka (su Quintesence Red Wine).

Alle spalle dei locali, più staccate, almeno per il momento, vi sono: la Danimarca, seconda a 98.1, la Germania, terza a 98.9, e poi la Francia, a 100.7, e la Svezia a 106.7.

La classifica individuale invece, è comandata dall’amazzone australiana Grace Kay, con il suo Bluefields For Cello: l’oceanica è in testa con 27.2 di penalità, in una graduatoria che vede al 16esimo posto e 24esimo posto gli italiani Alessio Proia (34.3 su Dollar Boy 9) e Kessya Krutzler (39.9 su Tornado).

Domani sarà la volta del cross country, mentre la prova di salto ostacoli che chiuderà il programma è in agenda per domenica 22 giugno.