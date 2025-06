Equitazione: Smolders vince il Global Champions Tour di Cannes. De Luca chiude 9°

Il fine settimana del salto ostacoli a Cannes va ufficialmente in archivio. Il Global Champions Tour si è infatti concluso da pochi minuti sul tracciato transalpino. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere è stato l’olandese Harrie Smolders che, in sella a Monaco, si è imposto con un doppio percorso netto: decisivo il crono nel jump off di 42.30 per andare ad battere il quotato transalpino Simon Delestre, secondo a 42.70 (montante Cayman Jolly Jumper) e l’altro olandese in concorso, ossia Maikel van der Vleuten, terzo col suo cavallo O’bailey vh Brouwershof N.O.P. che ha fatto fermare il cronometro a 45.33.

In ottica italiana c’è da registrare il positivo 9° posto di Lorenzo De Luca: arrivato al jump off anche lui, in sella a Jappeloup, l’azzurro non è riuscito a essere pulito nel round di spareggio chiudendo a 51.01 con 4 penalità.

Appena fuori dalla top 10 Emanuele Gaudiano e Emanuele Camilli, rispettivamente in 12esima e 15esima posizione, mentre Guido Grimaldi si è classificato 29esimo.

La classifica del Global Champions Tour, in attesa della prossima tappa di Saint Tropez, vede in testa il belga Gilles Thomas, primo con 87 punti, davanti al francese Simon Delestre, secondo a 85.2, e alla tedesca Sophie Hinners, terza a 81 insieme all’austriaca Edwina Tops-Alexanders.

Con i 22 punti ottenuti oggi, sale in 10a posizione Emanuele Camilli, il migliore degli italiani nella graduatoria generale con 65.67 punti.