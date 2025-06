Equitazione: nel dressage di Rotterdam l’individuale va a Charlotte Fry, a squadre comandano i Paesi Bassi

La tappa di Rotterdam della FEI Dressage Nations Cup è andata ufficialmente in archivio da pochissimo sul campo di gara olandese. Fra concorso individuale e gara a squadre, ecco come sono andate le cose.

Individuale

La fortissima britannica Charlotte Fry, con una ripresa da 75.109 % in sella al suo Glamourdale, batte tutti prendendosi il primo posto davanti ai padroni di casa Hans Peter Minderhoud, secondo a quota 72.739 % con Glock’s Taminiau, e Marlies van Baalen, terza con lo score di 71.957% montante Habibi DVB. Gara senza italiani al via, complessivamente con 20 partecipanti al via.

Squadre

Solo tre nazioni al via, quindi tutte sul podio. Paesi Bassi primi con 215.587 %, in una line up formata dagli stessi Hans Peter Minderhoud e Marlies van Baalen, oltre a Thamar Zweistra e Marieke van der Putten. Alle loro spalle la Gran Bretagna, seconda con 215.152 %, e il Belgio, terzo a 205.609 %.

Nei prossimi giorni, per quanto riguarda l’equitazione, sarà tantissima l’attività internazionale. Salto ostacoli protagonista con il Global Champions Tour e la Global Champions League da Parigi, ma non solo anche con la League of Nations dalla stessa Rotterdam, in cui sarà in gara anche l’Italia Team, mentre il completo vedrà i suoi specialisti essere in gara a Strzegom.