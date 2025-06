Equitazione: la Svezia vince la tappa di Nations Cup di completo a Strzegom

A Strzegom i complimenti vanno tutti alla nazionale svedese di completo, che sul campo di gara polacco è riuscita ad aggiudicarsi la seconda tappa della Nations Cup 2025.

La formazione scandinava con Jenny Glebenius (su Canela), Amanda Staam (Carilda Rose AT) e Stina Arosenius (Lorelei-L) si è presa il gradino più alto del podio al termine di una tre-giorni intensa culminata nella manche di salto ostacoli: alla fine lo score complessivo delle svedesi è stato di 151.1 penalità.

Alle loro spalle, per poco più di 7 penalità, i padroni di casa della Polonia a 158.5, in un podio completato da una distante Germania (1100.4), che ha a sua volta preceduto la Francia (1111.9) e la Danimarca (1138.1); con tutte i team con uno score a quattro cifre che hanno pagato dazio nella manche di completo subendo delle eliminazioni.

La gara individuale invece è andata al francese Amaury Choplain, su Gin Tonic D’Aury: il transalpino ha scalzato dal primo posto la tedesca Heike Jahncke (su Mighty Spring FRH), alla fine seconda, battendola con lo score di 38.3 rispetto al 41.9 della teutonica, in un quadro completato dal terzo posto della svedese Jenny Glebenius (su Canela), terza a 43.5.

Gli italiani in gara a titolo individuale, ossia Alessio Proia (Dollar Boy 9) e Kessya Krutzler (Tornado), hanno rispettivamente chiuso in 15esima e 18esima posizione con i punteggi di 67.2 e 85.9

Prossimo appuntamento con la Nations Cup di completo, in calendario a fine luglio: dal 24 al 27 in quel di Avenches in Svizzera.