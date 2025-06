Equitazione: la Svezia balza in testa alla classifica della Nations Cup di completo a Strzegom dopo il cross country

La seconda giornata della tappa di Nations Cup di completo in corso di svolgimento a Strzegom regala sorprese. Il cross country, come di consueto, rivoluziona gli equilibri e le classifiche. Nella graduatoria per nazioni infatti, arriva la clamorosa risalita della Svezia che si prende la prima posizione virtuale – rimontando dal 5° e ultimo posto di ieri, dopo il dressage – facendo segnare uno score complessivo di 133.5.

Alle spalle degli scandinavi, tiene botta la line up dei padroni di casa della Polonia, seconda a 141.1, con la Danimarca terza a 161.7; mentre in quarta e quinta piazza, avendo pagato lo scotto a un’eliminazione a testa, vi sono la Germania (1087.2) e la Francia (1111.9).

Percorsi netti, penalità ed eliminazioni che ribaltano la classifica anche a livello individuale: ora al primo posto c’è la tedesca Heike Jahncke che in sella al suo Mighty Spring FRH è stata in grado di risalire dalla quinta piazza facendo segnare un complessivo di 37.9 penalità.

Alle sue spalle il francese Amaury Choplain, secondo a 38.8 (su Gin Tonic D’Aury), e la svedese Jenny Glebenius, terza a 39.5 (su Canela). L’australiana Grace Kay, ieri prima, ha perso tantissimo terreno attestandosi in 18esima piazza, appena dietro agli italiani in gara: Kessya Krutzler (16esima su Tornado a 59.5), autrice di una bella risalita dal 24esimo posto, e lo stabile Alessio Proia (17esimo su Dollar Boy 9 a 62.4).

Domani l’ultima giornata di gare in programma: sarà il momento della prova conclusiva, quella del salto ostacoli, nella quale verranno definiti i piazzamenti conclusivi delle nazioni e dei binomi individuali.