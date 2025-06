Equitazione: i preconvocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruña

La stagione internazionale del salto ostacoli non si ferma mai. E cosi, in vista degli Europei 2025 che si terranno a La Coruña dal 16 al 20 luglio, lo staff tecnico della Federazione Italiana Sport Equestri, ha reso nota la lista dei preconvocati per l’evento che si svolgerà in Spagna nel corso dell’estate.

Sono 9 i binomi scelti, da cui poi andrà effettuata una scrematura che porterà a 4 concorrenti in gara insieme ai loro cavalli. Ci sono tutti i big: da Emiliano Bicocchi a Paolo Paini, passando per Piergiorgio Bucci, Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet e anche Riccardo Pisani.

Di seguito l’elenco completo dei selezionati, insieme ai loro cavalli nella line up completa dei binomi. L’Italia Team intanto, giova ricordarlo, sarà in campo nel prossimo fine settimana a Rotterdam per la terza tappa della League of Nations 2025, con il quartetto formato da Piergiorgio Bucci su Hantano, da Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, e da Paolo Paini su Casal Dorato.

Europei salto ostacoli 2025: la long-list dei preconvocati dell’Italia

Emilio Bicocchi con Excaliburg;

Piergiorgio Bucci con Hantano e Kiss Me Fabulesse;

Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar;

Giacomo Casadei con Marbella du Chabli;

Lorenzo De Luca con Denver de Talma;

Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love PS;

Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle;

Paolo Paini con Casal Dorato;

Riccardo Pisani con Chatolinue PS.