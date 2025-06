Equitazione: i Paesi Bassi vincono a Rotterdam nella League of Nations. Italia all’ottavo posto

La terza tappa della League of Nations di salto ostacoli si è conclusa da pochi minuti a Rotterdam. A vincere è stata l’Olanda in un contest intenso nel quale i padroni di casa hanno fatto la differenza.

Il team formato da Maikel van der Vleuten (su Beauville Z N.O.P.), Kim Emmen (Imagine N.O.P), Harrie Smolders (Monaco) e Willem Greve (Grandorado TN N.O.P.) ha chiuso con il crono di 219.92 e 10 penalità complessive anticipando sul podio la Francia, seconda a 217.26 con 13 penalità, e la Gran Bretagna, terza avendo fatto fermare il cronometro nella seconda manche a 215.70 con 16 penalità.

All’ottavo posto il Team Italia: Giacomo Casadei (su Marbella du Chabli), Paolo Paini (Casal Dorato), Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’isle) e Piergiorgio Bucci (Kiss me Fabulesse) hanno completato la prova sul tracciato olandese a 218.46 con 26 penalità pagando dazio in particolare con 8 penalità a testa per Paini e Bucci, mentre più puliti Martinengo Marquet (4) Casadei (6).

La classifica generale della League of Nations, dopo il terzo dei quattro meeting in programma, vede la Francia in testa con 240 punti. Alle spalle dei transalpini l’Irlanda, seconda a 225, e la Germania, terza a 200. L’Italia è ottava anche nella graduatoria, a 165 punti: al momento questo posizionamento consentirebbe agli azzurri di qualificarsi per le Finals di Barcellona. Quarta e ultima tappa in programma a St. Tropez, in Francia, dal 17 al 21 settembre prossimi.