Equitazione, i convocati dell’Italia per gli Europei di salto a ostacoli: Bucci guida il quintetto

L’Italia sarà presente con cinque binomi agli Europei di salto a ostacoli che andranno in scena a La Coruña (Spagna) dal 16 al 20 luglio. La nostra Nazionale proverà a mettersi in mostra in questa rassegna continentale di equitazione, spinta da suoi cavalieri di punta desiderosi di puntare in alto in uno degli eventi più importanti di questa annata agonistica post-olimpica.

Il cammino verso i Giochi di Los Angeles 2028 ripartirà con Piergiorgio Bucci (su Hantano), Giacomo Casadei (con Marbella du Chabli), Giulia Martinengo Marquet (su Delta del’Isle), Paolo Paini (con Casal Dorato) e Riccardo Pisani (su Chatolinue PS). La delegazione sarà guidata dal capo equipe Marco Bergomi, dal selezionatore tecnico Marco Porro e dal Team Vet Ugo Carrozzo. Le riserve: la seconda opzione di Bucci sarà Kiss Me Fabulesse, a disposizione Emilio Bicocchi con Excaliburg.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI SALTO OSTACOLI 2025

Piergiorgio Bucci (su Hantano)

Giacomo Casadei (su Marbella du Chabli)

Giulia Martinengo Marquet (su Delta del’Isle)

Paolo Paini (su Casal Dorato)

Riccardo Pisani (su Chatolinue PS)