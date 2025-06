Equitazione: Guido Grimaldi e Clara Pezzoli in gara con i Paris Panthers nella Global Champions League di St. Tropez

Dopo la tappa di Cannes, la Global Champions League e il Global Champions Tour 2025 sono pronti a ripartire con una nuova tappa del massimo circuito mondiale per il salto ostacoli equestre, quella di Saint Tropez.

Nella competizione a squadre, che si terrà domani sul tracciato francese, l’Italia sarà rappresentata da Guido Grimaldi e Clara Pezzoli: entrambi saranno in gara con la formazione dei Paris Panthers, a caccia di riscatto dopo l’ultimo fine settimana.

La formazione parigina infatti occupa la 17esima e ultima posizione nella classifica generale virtuale della manifestazione, con soli 27 punti sin qui raccolti.

Non ci saranno invece in Costa Azzurra tanti dei cavaliere italiani presenti nelle prime prove dei contest: da Emanuele Camilli a Lorenzo De Luca passando per Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei, quest’ultimo peraltro farà parte del quartetto che rappresenterà l’Italia nella tappa della League of Nations in programma a Rotterdam la prossima settimana.