Equitazione: Gilles Thomas vince nel Global Champions Tour di Parigi. Belga sempre più primo in classifica

A Parigi risplende il talento del belga Gilles Thomas, nella settima prova del Global Champions Tour 2025, la terza consecutiva in territorio francese dopo quelle di Cannes e St. Tropez.

Il cavaliere classe 1998 si è imposto sul tracciato transalpino al jump off, con un doppio netto fra prima manche e spareggio, facendo fermare il cronometro sul tempo di 42.92 insieme al suo cavallo Ermitage Kalone.

Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, si sono invece sistemati la statunitense Lillie Keenan, piazza d’onore per lei a 44.59 con Fasther, e il forte irlandese Denis Lynch, che ha completato il podio a 52.70 in sella a Mr Boombastic; non vi erano invece binomi con cavalieri o amazzoni italiane in concorso.

La classifica aggiornata del Global Champions Tour vede in testa lo stesso Gilles Thomas che rafforza il suo primato salendo a quota 160 punti, con il francese Simon Delestre secondo a 118.2 (oggi solo 22esimo) e l’irlandese Denis Lynch terzo a 112.2. Il migliore degli italiani è Emanuele Camilli: 22esimo a 65.67, ma già certo della qualificazione alle Finals di fine anno grazie alla vittoria ottenuta qualche settimana fa a Città del Messico.

Il Global Champions Tour e la Global Champions League torneranno in scena a luglio: dal 3 al 5 nel Principato di Monaco, per una tappa che si preannuncia spettacolare e piena di glamour.