Equitazione, definito il quartetto dell’Italia per la League of Nations di Rotterdam

L’Italia si prepara a vivere da protagonista la terza tappa della Longines League of Nations, massimo circuito internazionale del salto ostacoli dell’equitazione: gli azzurri torneranno in gara nello CSIO5* di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove la prova a squadre è in programma venerdì 20 giugno dalle ore 16.30.

Dopo due delle quattro tappe stagionali in programma prima della Finale, a cui prenderanno parte le migliori otto formazioni, l’Italia occupa il sesto posto con 120 punti, con 40 di margine sulla Svezia, nona, e ben 65 sulla Svizzera, decima.

L’Italia sarà rappresentata nei Paesi Bassi dal quartetto composto da Piergiorgio Bucci su Hantano, dal carabiniere Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, dal 1° graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, e da Paolo Paini su Casal Dorato.

CLASSIFICA LEAGUE OF NATIONS 2025

1. Germania 170

1. Irlanda 170

3. Francia 150

4. Stati Uniti 140

5. Belgio 130

6. Italia 120

7. Gran Bretagna 115

8. Paesi Bassi 85

9. Svezia 80

10. Svizzera 55