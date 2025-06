Equitazione: a Parigi la Global Champions League sorride agli Istanbul Warriors

La settima tappa della Global Champions League 2025 ha dato il suo verdetto a Parigi. Sul campo di gara transalpino a vincere sono stati gli Istanbul Warriors, capaci di battere le altre 16 squadre in gara.

Il team di matrice turca, che schierava una line up formata da sua maestà Henrik von Eckermann (Minute Man), Abdel Said (Quaker Brimbelles Z e Bonne Amie) e Oliver Fletcher (Hello William) si è imposto con il crono di 139.79 condito da 8 penalità.

Alle loro spalle, a completare la top 3, i Walkenswaard United, secondi a 139.90 – soli 11 centesimi di distanza dalla testa – sempre con 8 penalità, e i Prague Lions, capaci di chiudere a podio con 148.15 e 10 penalità.

Male i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano: la squadra con l’azzurro in concorso, male nella seconda manche con 12 penalità a suo carico, ha chiuso complessivamente in 15esima posizione.

Nella classifica generale della Global Champions League, a comandare sono le Cannes Stars prime a 152 punti (oggi al 4° posto): alle loro spalle i Walkenswaard United, secondi a 149, terzi gli Shanghai Swans a 141 (oggi al 5° posto).

Domani sarà la volta della gara individuale con il Global Champions Tour. Prossima tappa in agenda invece, quella del Principato di Monaco; dal 3 al 5 luglio.