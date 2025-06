Elisabetta Cocciaretto batte Pera a ‘s-Hertogenbosch e va ai quarti

Elisabetta Cocciaretto, dopo oltre quattro mesi, torna a vincere due partite di fila in uno stesso torneo. Lo fa a ‘s-Hertogenbosch, dove raggiunge i quarti di finale del locale WTA 250 superando l’americana Bernarda Pera (nata a Zara/Zadar, ma negli States dal 2010) per 6-1 7-6(4). Nei quarti ora una tra l’olandese Suzan Lamens e l’americana Ann Li, che saranno in campo domani.

Il primo set inizia subito con un game lungo, lottato, ma già importante, perché Cocciaretto, alla seconda palla break, riesce a portarlo a casa con annesso break. Il lancio della situazione è quello buono, perché la marchigiana riesce a sfruttare una certa incostanza da parte della sua avversaria per salire anche sul 3-0 e poi 4-0. Sul 4-1 riesce ad annullare una palla del 4-2 a favore di Pera, che poi, sul 5-1 per l’italiana, dal 40-15 di fatto regala e sbaglia scelte, ed è così che arriva il 6-1.

La spinta di Pera inizia a trovare il campo nell’inizio di secondo set, e questo di fatto basta a migliorare un po’ le cose per lei. Abbastanza, a dire il vero, da portarla a realizzare il break a 15 nel terzo gioco. Immediata però la reazione da parte dell’italiana, che si riprende il maltolto. Seguono alcuni game con degli spunti tecnici interessanti, ma che non vedono nessuna delle due prevalere. Questo almeno fino al 4-3 per l’azzurra, che ha una chance di andarsene non concretizzata. Sul 6-5 c’è anche un match point, che però l’americana annulla con lo schema servizio-dritto, ed è dunque il tie-break a rivelarsi decisivo. Cocciaretto lo domina fino al 6-1, si vede arrivare due risposte di livello davanti, ma al quinto match point riesce ad agguantare i quarti di finale.

Decisamente più efficace la giocatrice italiana su tutta la linea: 77%-55% di punti vinti con la prima, 60%-47% con la seconda. Cocciaretto si riavvicina così alla zona delle top 100 (al momento le servirebbe di arrivare alla finale per rientrarci), quella che ha lasciato da lunedì in virtù dello scadere dei punti del Roland Garros 2024 (ottavi).