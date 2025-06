Elisa Longo Borghini: “Sono affezionata al tricolore, corsa da rispettare. Grazie alle compagne per il forcing”

Elisa Longo Borghini ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani, conquistando la maglia tricolore per la sesta volta nel corso della propria gloriosa carriera. La fuoriclasse piemontese ha saputo dettare legge con un micidiale attacco operato sullo strappo del primo giro dell’ultimo circuito in quel di Darfo Boario Terme, lasciando sul posto Monica Trinca Colonel ed Eleonora Ciabocco, che fino a quel momento erano riuscite a tenere il ritmo della grande favorita della vigilia.

Elisa Longo Borghini ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Non è mai facile partire da favoriti e vincere la corsa, ma oggi con la squadra abbiamo voluto prendere le redini fin da subito. Devo ringraziare tutte le compagne, che si sono sacrificate per me, hanno fatto il forcing sulla salita più dura, poi ci siamo trovate in tre e il piano è rimasto lo stesso: attaccare al primo giro del circuito finale e sono giunta all’arrivo“.

La due volte medagliata olimpica ha poi proseguito, sottolineando l’importanza di questo evento: “Sono affezionata al tricolore e al campionato italiano, che è una corsa da rispettare e da correre sempre al netto di problemi di salute, da onorare al 100%. Quando parto do il massimo, portare il tricolore per un anno è un grande onore“. Un brivido nella parte conclusiva, quando si è dovuta fermare per cambiare bici a causa di una foratura: “Sentivo il tubeless che si stava sgonfiando da tre quattro chilometri“.