Due italiani alle ATP Finals di Torino? Sinner e Musetti in top5 nella Race!

Due giocatori italiani a Torino? Non è un sogno. La stagione 2025 ci sta regalando tante emozioni e, dopo il ritorno di Jannik Sinner in campo posteriormente al caso spiacevole della doppia positività del marzo 2024, l’Ital-tennis può festeggiare l’ascesa ai piani di Lorenzo Musetti.

Il toscano, in questa parte d’annata sulla terra rossa, sta facendo vedere non soltanto un tennis qualitativo, ma anche molto consistente. Del resto, i risultati sono alla luce del sole:

Finale a Montecarlo

Semifinale a Madrid

Semifinale a Roma

Semifinale al Roland Garros (ancora in corso)

Per cui, al di là di Jannik e delle ambizioni tuttora esistenti di Grande Slam, il Bel Paese può mettere sulla schiacchiera un altro alfiere in grado di sciorinare prestazioni di altissimo livello e di aspirare senza se e senza ma alla qualificazione al prossimo Master.

Le ATP Finals, vinte tra l’altro da Sinner l’anno scorso, potrebbero quindi vedere due tennisti nostrani all’opera, con Musetti che chiaramente si troverebbe in un contesto non così ideale per le caratteristiche di gioco. Il classe 2002 tricolore, a livello indoor, potrebbe far fatica, ma chissà se questa maturazione messa in mostra in quest’ultimo periodo non venga utile anche in un contesto. Di seguito la classica di rendimento in tempo reale, qualificante per l’evento in Italia:

RACE ATP LIVE 3 GIUGNO

1 Carlos Alcaraz 4140

2 Jannik Sinner 3050

3 Alexander Zverev 2915

4 Jack Draper 2690 (eliminato dal Roland Garros)

5 Lorenzo Musetti 2600

6 Novak Djokovic 2180

7 Casper Ruud 2075 (eliminato dal Roland Garros)

8 Tommy Paul 1900