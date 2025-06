Draft NBA 2025: Cooper Flagg prima scelta assoluta con i Dallas Mavericks

Si è svolta questa notte, al Barclays Center di Brooklyn (New York), la prima metà del draft NBA 2025. Confermata la novità del 2024 con la divisione su due giornate della scelta dei giocatori da parte delle varie franchigie della lega professionistica americana: domani ci sarà lo spazio per il secondo giro (e qualche piccola speranza a Saliou Niang è rimasta).

Alla numero 1 inevitabilmente Cooper Flagg: il nome del più ala che guardia di Duke era oramai quello più gettonato da settimane, se non mesi, ed è anche stata particolarmente elevata la fortuna dei Dallas Mavericks nell’acquisirne le prestazioni, perché nella draft lottery le possibilità dei Mavs di avere la prima chiamata assoluta erano dell’1,8%. Il tutto in una città che ancora non ha perdonato, e difficilmente perdonerà mai, a Nico Harrison di aver mandato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers.

Posta la seconda scelta a Dylan Harper, play-guardia di Rutgers, per i San Antonio Spurs, e la terza al bahamense V. J. Edgecombe di Baylor, chiamato dai Philadelphia 76ers. Il primo europeo è un russo, Egor Demin, chiamato dai Brooklyn Nets con l’ottava scelta; spazio anche per l’Africa con Khaman Maluach del Sud Sudan alla 10 (va agli Houston Rockets in una serie di girate da trade).

Tre i francesi presenti, Noa Essengue del Ratiopharm Ulm il primo alla 12 (Chicago Bulls), primo asiatico (e cinese) Yang Hansen alla 16 per i Memphis Grizzlies. A chiudere il primo giro il terzo svizzero in NBA, Yanic Konan Niederhauser, che succede a Thabo Sefolosha e a Clint Capela (per la verità i nati in Svizzera sono cinque, comprendendo anche Kyshawn George ed Enes Kanter Freedom, di cui molti conoscono la vicenda, ma pochi sanno che è nato a Zurigo).

PRIMO GIRO DRAFT NBA 2025

1 Cooper Flagg (guardia-ala, USA) – Dallas Maverick

2 Dylan Harper (play-guardia, USA) – San Antonio Spurs

3 V. J. Edgecombe (guardia, Bahamas) – Philadelphia 76ers

4 Kon Knueppel (ala piccola, USA) – Charlotte Hornets

5 Ace Bailey (ala piccola, USA) – Utah Jazz

6 Tre Johnson (guardia, USA) – Washington Wizards

7 Jeremiah Fears (play, USA) – New Orleans Pelicans

8 Egor Demin (play, Russia) – Brooklyn Nets

9 Collin Murray-Boyles (ala grande, USA) – Toronto Raptors

10 Khaman Maluach (centro, Sud Sudan) – Houston Rockets (da Phoenix via Brooklyn)

11 Cedric Coward (ala piccola, USA) – Portland Trail Blazers

12 Noa Essengue (ala grande, Francia) – Chicago Bulls

13 Derik Queen (centro, USA) – Atlanta Hawks (da Sacramento)

14 Carter Bryant (ala piccola, USA) – San Antonio Spurs (da Atlanta)

15 Thomas Sorber (centro, USA) – Oklahoma City Thunder (da Miami via LA Clippers)

16 Yang Hansen (centro, Cina) – Memphis Grizzlies (da Orlando)

17 Joan Beringer (centro, Francia) – Minnesota Timberwolves (da Detroit via New York, Oklahoma City, Houston)

18 Walter Clayton Jr. (play, USA) – Washington Wizards (da Memphis)

19 Nolan Traoré (play, Francia) – Brooklyn Nets (da Milwaukee via New York, Detroit, Portland e New Orleans)

20 Kasparas Jakucionis (play, Lituania) – Miami Heat (da Golden State)

21 Will Riley (ala piccola, Canada) – Utah Jazz (da Minnesota)

22 Drake Powell (guardia, USA) – Atlanta Hawks (da LA Lakers via New Orleans)

23 Asa Newell (ala grande, USA) – New Orleans Pelicans (da Indiana)

24 Nique Clifford (guardia, USA) – Oklahoma City Thunder (da LA Clippers)

25 Jase Richardson (guardia, USA) – Orlando Magic (da Denver)

26 Ben Saraf (guardia, Israele) – Brooklyn Nets (da New York)

27 Danny Wolf (ala grande, Israele) – Brooklyn Nets (da Houston)

28 Hugo Gonzalez (ala piccola, Spagna) – Boston Celtics

29 Liam McNeeley (ala piccola, USA) – Phoenix Suns (da Cleveland via Utah)

30 Yanic Konan Niederhauser (centro, Svizzera) – Los Angeles Clippers (da Oklahoma City)