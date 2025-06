Dove vedere Zucco-Simpson in tv, Europeo boxe supermedi 2025: orario, programma, streaming

Ivan Zucco affronterà Callum Simpson nel match che matterà in palio il titolo europeo dei pesi supermedi. Il pugile italiano sarà chiamato ad affrontare il britannico in trasferta, visto che si combatterà sul ring di Barnsley, e dovrà inventarsi un capolavoro per meritarsi la cintura vacante contro una rivale dotati di eccellenti colpi.

Il piemontese è imbattuto con un record di 21 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui ben 18 prima del limite: ha il colpo del ko e nel 2024 ha travolto Gregory Trenel, Carlos Gallego Montijo e Kasim Gashi. Il 29enne incrocerà i guantoni con il 28enne britannico, imbattuto con 17 successi (12 per ko): nel 2025 ha già combattuto due volte, mandando al tappeto Steed Woodall ed Elvis Ahorgah.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno attorno alla mezzanotte italiana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Zucco-Simpson, Europeo dei pesi supermedi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ZUCCO-SIMPSON, EUROPEO PESI SUPERMEDI

Sabato 7 giugno

Ore 00.00 circa Europeo pesi supermedi: Ivan Zucco vs Callum Simpson – Diretta streaming su DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 20.00, si disputeranno i seguenti incontri. Al termine toccherà al main event:

Adam Azim vs Eliot Chavez

Mauro Silva vs Omar Rodriguez

Sam Hickey vs Harley Hodgetts

Red Johnson vs Harley Collison

Ellis Price vs Jake Price

Frankie Stringer vs Kane Baker

Ryhs Edwards vs Thomas Essomba

Mark Jeffers vs Sean Hemphill

PROGRAMMA ZUCCO-SIMPSON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.