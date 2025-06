Dove vedere Italia-USA in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Sulla carta Italia-USA è il modo migliore per iniziare il nuovo ciclo olimpico perché queste due Nazionali erano di fronte a Parigi l’11 agosto scorso per la loro ultima sfida prima di quella del 4 giugno e in palio c’era l’oro olimpico, finito sul collo delle azzurre come tutti sanno. Sulla carta è una super-sfida ma in realtà se da una parte Julio Velasco ha convocato praticamente tutte le potenziali titolari in vista del Mondiale in Thailandia e gran parte delle medagliste olimpiche, dall’altra parte il nuovo tecnico statunitense Erik Sullivan ha deciso di utilizzare questa prima settimana di sfide per iniziare il ricambio generazionale in casa Usa, affidandosi ad un gruppo ricco di novità, con pochissimi nomi conosciuti a livello internazionale.

Velasco non nasconde la volontà di giocarsi questa VNL fino alla fine e tentare di ripetere l’exploit dello scorso anno quando arrivò una vittoria prestigiosa. Il coach azzurro ha permesso alle ragazze impegnate fino al primo week end di maggio con la final 4 di Champions di riposare e da un paio di settimane le ha con sé in ritiro. Ci saranno altri periodi di riposo per loro, ma in questo momento va messo fieno in cascina per non perdere la possibilità di andarsi a giocare la final eight in Polonia e dunque spazio alle titolari con la possibilità di vedere quasi tutta la formazione campione a Parigi, con l’unica eccezione di Caterina Bosetti che, a meno di ripensamenti da parte del coach azzurro, ha chiuso nella capitale francese la sua carriera con la maglia della Nazionale.

Proprio quello della schiacciatrice da affiancare come titolare (almeno in partenza) a Myriam Sylla è il nodo da sciogliere per Julio Velasco. Il posto era destinato forse già lo scorso anno ad Alice Degradi, che poi ha dovuto saltare l’intera stagione (sia della Nazionale che del club) per infortunio e quest’anno può tornare a correre per un posto nel sestetto azzurro, lei che può essere la schiacciatrice di equilibrio della formazione italiana. Attenzione anche all’ascesa di Gaia Giovannini, che di Degradi, di fatto, ha preso il posto lo scorso anno e quest’anno in amichevole ha già dimostrato di poter provare a dare l’assalto al posto da titolare. Da non sottovalutare anche la crescita di Loveth Omoruyi, importante quando c’è da risolvere qualche problema in attacco, meno efficace in ricezione ma la “cura Velasco” potrebbe esserle utile.

Il fischio d’inizio è in programma al Maracanazinho di Rio de Janeiro alle 19.00 di mercoledì 4 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Brasile

CALENDARIO VOLLEY NATIONS LEAGUE 2025

Maracanazinho – Rio de Janeiro

Giovedì 4 giugno 2025

Ore 19.00: Italia-Brasile – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA VOLLEY NATIONS LEAGUE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista diretta Tv

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.